Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il centrocampista della Fiorentina oggi in prestito alla Reggiana Alessandro Bianco ha parlato così. Il ragazzo ha raccontato anche del pugno subito da un tifoso in Sivasspor-Fiorentina della scorsa stagione: "Mamma mia che cartella che mi ha dato, follia! Italiano mi disse...mi raccomando, se te la senti di rientrare in campo stai calmo, non fare cavolate! La dinamica? Mi ero accorto che aveva scavalcato la tribuna con la coda dell’occhio, ma mai avrei pensato che sarebbe finita così. Cabral? Ci sfidavamo ogni volta ai rigori, e ogni volta vinceva lui. Saldavamo ogni 6 mesi, mi è sempre toccato pagare! Se ripenso alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, c’era un’atmosfera da brividi. Facevo fatica a restare in piedi."