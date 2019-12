Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Cittadella in Coppa Italia: "Serviva questa vittoria: è stata una boccata d'aria per tutti. Ora dobbiamo lavorare di più per far punti in campionato".



Domenica sarà la volta del Torino.

"Sono un'ottima squadra, dobbiamo fare attenzione perché molto fisici: adesso tocca a noi".



Cosa è mancato finora in campionato?

"Quella lucidità che avevamo all'inizio. Ora siamo consapevoli che possiamo far bene, perché siamo forti".