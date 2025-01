Fiorentina-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina e Genoa si affronteranno domenica 2 febbraio 2025 allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 15:00 in una gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Dopo un periodo funesto, i viola sono riusciti a ritrovare la vittoria nella trasferta contro la Lazio e vogliono dare continuità per mantenere il contatto col treno europeo. Il Genoa, dall'altra parte, ha trovato tre punti importantissimi contro il Monza che hanno allontanato il Grifone (forse definitivamente?) dalle zone pericolose della clasifica. Ma non per questo i liguri hanno intenzione di fermarsi.

Partita: Fiorentina-GenoaData: domenica 2 febbraio 2025Orario: 15:00Canale TV: DAZNStreaming: DAZNDe Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino.Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. VieiraFiorentina in emergenza a metà campo. Adli è squalificato e Cataldi non è ancora al meglio, pronto Richardson, ma non è da escludere che Palladino possa arretrare Folorunsho. Pongracic rileva Comuzzo, al centro di intrighi di mercato. Pochissimi dubbi per Vieria, che deve sciogliere solo le riserve sul ballottaggio Masini/Vitinha.

Fiorentina-Genoa sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Gabriele Giustiniani con Commento tecnico di Alessandro Budel