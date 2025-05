Getty Images

Fiorentina, Gudmundsson e un riscatto ancora in bilico. A queste cifre non ci sono le condizioni

10 minuti fa



Complessivamente e se la Fiorentina dovesse esercitare l'opzione pe ril suo riscatto sarebbe l'acquisto più oneroso nella storia della società gigliata. Tuttavia, è ancora tutto da vedere perché il futuro di Albert Gudmundsson resta un rebus. L'islandese è arrivato in riva all'Arno nel corso della scorsa estate dopo un corteggiamento durato mesi. La Fiorentina ha speso una decina di milioni per il suo prestito e dovrà sborsarne altri 17 per il suo riscatto. Un'ipotesi che oggi resta eventuale.



LO SCENARIO - A parlarne stamani è la Gazzetta dello Sport che spiega come la Fiorentina voglia intavolare una trattativa col Genoa a cifre diverse dato che, si legge, con queste spese non ci sono le condizioni per trattenerlo. Gudmundsson ha vissuto una stagione particolarmente travagliata contraddistinta da diversi infortuni e la nota vicenda processuale. Nonostante questo, il ragazzo è comunque riuscito a mettere a segno otto reti e tre assist nel corso dell'annata.