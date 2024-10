Fiorentina, le pagelle di CM: De Gea porta sempre punti, Gosens perde il ruolo ma non il vizio

Getty Images

la rasoiata di Pinamonti sullo 0 a 1 sarebbe finita all'angolino, la toglie dallo specchio con un grande colpo di reni, così come la conclusione a tempo scaduto di Vasquez. Parate che valgono dei punti, non è la prima volta. Acquisto clamoroso: in una serata con ritmi da catasto ci si aspetta qualcosina in più da uno con la sua gamba. Qualche sbavatura in uscita, Martin gli legge spesso i movimenti quando scende in fascia. Così così.gioca con un giallo sul groppone dopo 10 minuti. Non gli pesa granché e porta a casa la pagnottail Genoa attacca col contagocce nei primi 70', ma quando lo fa è pericoloso. Lui rende la vita difficile a Pinamonti e chiude il fortino nel finale con la consueta garra.

bravo a innescare Sottil in più di un occasione. Sempre più a suo agio nella posizione arretrata. Ma il vizio di essere dicisivo in area avversaria non l'ha perso. E il suo gol di stasera è pesantissimo.: sempre bello da vedere quando è in possesso, il problema è che si prende delle clamorose pause nell'arco di tutta la partita. Giocatore in antitesi rispetto a Cataldi.: enrra bene, copre il pallone agli avversari quando c'è da uscire e aggiunge qualitàsempre più calato nella nuova realtà. Di palloni ne sbaglia pochissimi, e il suo dinamismo è sempre prezioso.al ritorno dopo l'operazione

passettino indietro rispetto alle ultime prove in termini di brillantezza e rapidità. Ma mette lo zampino nella rete di Gosens.il più pimpante là davanti in un primo tempo soporifero. Lavora tra le linee muovendosi indifferentemente da un lato all'altro. È lui a scodellare in mezzo il pallone che poi Gosens trasforma in gol. Dall'83' Rubino SV: esordio in una bellissima serata: ingaggia un duello (con qualche colpo proibito) che lo vede spesso sconfitto con Sabelli. Estremamente vvolitiv e spesso coinvolto dai compagni. Ma deve essere più decisivo.

l'uomo da cui Palladino voleva delle risposte stasera. Risposte che sono arrivate: senza Kean la Fiorentina fa una fatica terrificante.alla ricerca della sesta vittoria di fila, contro una squadra in grossa difficoltà, contro gli ex Badelj e Gilardino, con la possibilità di superare la Juve. Parlare di trappolone per la partita col Genoa era pure riduttivo, e queste gare la Fiorentina storicamente le ha sempre sofferte. Porta a casa tre punti di platino senza brillare. Sono vittorie da grande squadra. Lo conferma la classifica