Fiorentina, le pagelle di CM: Pongracic esordio horror, Colpani è sulle gambe, Biraghi salva tutti

Getty Images

fa capire a De Gea con un doppio intervento in avvio che guadagnarsi il posto non sarà scontato. Può nulla sull'arcobaleno di Man. Se la Fiorentina esce con un punto dal Tardini gran parte del merito è suola facilità con cui si fa sovrastare da Bonny è il climax negativo di un primo tempo da brividi. Esce per evitare ulteriori disastri.: mette ordine, anche se fatica anche luisuda sistematicamente freddo quando viene puntato. Lascia voragini dietro e si autoesclude dalla partita con un doppio giallo incomprensibile. Biglietto da visita tremendo per quello che idealmente è il sostituto di Milenkovic

Palladino stupisce tutti schierandolo dal 1’. Rispetto ai suoi colleghi è il meno peggio. Ma lascia davvero troppo spazio a Man in occasione dell’1 a 0.: protagonista con un salvataggio provvidenziale allo scadere: uno dei più positivi in quanto a intraprendenza. Ma dietro sbaglia qualcosa anche lui: trova subito spazio da titolare il figliol prodigo viola. Sono più i palloni che perde di quelli che recupera. E di ruolo farebbe il mediano: due bordate da lontanissimo troppo centrali. Per il resto si vede il giusto.: pochi minuti in campo ma perde alcuni palloni troppo sanguinosi.

: poca roba per 75 minuti. Poi si inventa una traccia impossibile nel momento più difficile sul piazzato. Salvifico: ampiamente rivedibile quando centra in pieno Suzuki con tutto lo specchio libero. Sembra un video di YouTube quando si imposta la velocità di riproduzione a x0.75. Imballato.: non riesce a dare la scossa: qualche buona giocata in rifinitura, ma anche tanta imprecisione. Così così, premiato per il solito impegno.: il primo pallone buono gli arriva a primo tempo quasi terminato ma non trova la porta. In generale, fa una fatica tremenda

la Fiorentina ha totalmente cambiato il proprio modo di giocare, e va bene, il campo del Tardini verte in condizioni disastrose, e va bene pure questo. Ma la Fiorentina vista a Parma è ben più di un cantiere aperto. Il Prama domina in mezzo al campo, la linea difensiva balla clamorosamente, e soltanto un pezzo di bravura di Biraghi lo salva da una caduta rovinosa contro i ducali neopromossi. Poi certo, la sensazione è che il mercato debba ancora dire parecchio