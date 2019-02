Uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo è quello di Federico Chiesa. I tifosi della Fiorentina sperano di non perderlo a fine stagione, anche se - come spiega il Corriere dello Sport - è partita la caccia all'esterno viola. Su di lui ci sono Inter e Juventus in Italia, oltre a Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e United. La valutazione di Chiesa parte da 60 milioni ma continua a salire dopo le ottime prestazioni del calciatore della Nazionale.