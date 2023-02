Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa della situazione rinnovi in casa viola:



"Vogliamo rinnovare tutti. Ora con calma ci siederemo con tutti. Biraghi ha un'opzione sul contratto, se raggiunge determinate presenze prolunga per un altro anno, sennò rimarrà com'è il suo contratto. Di Biraghi siamo contenti".