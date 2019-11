Luca Ranieri, giovane difensore della Fiorentina, entrato nelle rotazioni di Montella, ha parlato ai social della squadra viola:



“Per me già da questa estate è stato un continuo di emozioni bellissime. Già dalla tournee estiva negli USA, dove abbiamo affrontato squadre importanti come Arsenal e Benfica, sono esperienze che uno si porta dentro per sempre. Giocare contro giocatori di livello internazionale è una grande soddisfazione, come Lacazette e Aubameyang, ma anche Gervinho nel Parma, è stato bello. Debutto al Franchi? Una grandissima emozione, una partita molto intensa. Il Mister ha dato fiducia a noi giovani, e noi dobbiamo tanto a lui. Cagliari? Una squadra molto forte a centrocampo e in attacco, dobbiamo stare attenti e prepararci al meglio. Sarà una partita molto difficile, contro una squadra in forma, ma non avremo paura. Nazionale? Indossare l’azzurro, anche dell’Under 21, è sempre una grande emozione. Crescita? Due anni fa guardavo i giovani che erano già in prima squadra, come Chiesa, e oggi ho la fortuna di esserci anche io. Idolo? Sergio Ramos.”