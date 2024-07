Fiorentina, Ranieri: "Rinnovo? Sto benissimo a Firenze, ma vediamo"

Redazione Calciomercato

è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il ritiro della Fiorentina in Inghilterra alla vigilia del l'amichevole contro l'Hull City. Queste le sue parole: "Ci stiamo preparando alla grande, questi sono giorni intensi in cui ci stiamo conoscendo tutti e siamo felici perché ci stiamo conoscendo e piano piano cresceremo anche di condizione. Difesa a 3? Rispetto agli ultimi tre anni il modulo è cambiato, ora giochiamo a cinque. Nella difesa a tre ho giocato tanto, mi trovo bene sia come centrale che come braccetto, ho fatto anche l'esterno ma l'ho un po' perso. Ci stiamo allenando bene, speriamo di imparare un po' di cose nuove."

"Il Chino l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti per la Copa America. Io sono felice qua a Firenze, poi bisogna vedere certe cose. Che gruppo siamo? Bello, già l'anno scorso era solido, ci sono tanti giovani che stanno alzando il livello, sicuramente manca ancora qualcosa ma non vediamo l'ora di iniziare. Pongracic? Marin è un grande giocatore, l'ho seguito sia al Lecce che all'Europeo e ci porta tanta fiducia"