Fiorentina, può essere la giornata di Tessmann. Intanto si allontana McKennie

Getty Images

C'è un'urgenza in particolare che in questo momento sta riguardando il calciomercato della Fiorentina. Dopo i tanti addii in mediana, infatti, il board gigliato ha assoluta necessità di andare ad intervenire in mezzo al campo per rinforzare il reparto. Ecco perché il club viola ha virato con forza sucentrocampista del Venezia finito in orbita Fiorentina. Secondo quanto scrive stamani la Nazione, potrebbero esserci sviluppi decisivi già nella giornata di oggi.- Secondo il quotidiano, la distanza fra le due società è minima. I lagunari chiedono 7 milioni per lo statunitense, i viola sono arrivati circa a 5. Non è da escludere che l'intesa possa arrivare grazie all'inserimento di alcuni bonus o con una percentuale sulla futura rivendita. Quest'oggi sono previsti contatti per arrivare all'accordo definitivo.

Resta in orbita anche il nome di un altro statunitense per la Fiorentina: quello di Weston McKennie. Per lo juventino, però, la trattativa non è ancora decollata. La Fiorentina ha semplicemente fatto pervenire la propria candidatura. Per lui la Juve chiede almeno 10 milioni di euro.