Fiorentina, rinforzo dal Brasile in arrivo? Viola su un terzino dell'Internacional

La Fiorentina vive oggi una situazione molto delicata dopo tutto ciò che ha riguardato e sta riguardando Edoardo Bove, ma i viola hanno una stagione da portare avanti e, con una classifica straordinaria, pensano già a come poter rinforzare la squadra nella prossima sessione di mercato.- Il nome nuovo arriva direttamente dal Brasile e, in particolare, dai colleghi di Radio Bandeirantes che spiegano come i viola siano interessati al terzino classe 2001in forza all'Internacional di Porto Alegre. SU di lui, però, c'è da registrare anche la concorrenza delle spagnole Betis Siviglia e Real Sociedad.

Terzino destro che all'occorrenza può svolgere il ruolo di centrocampista, Gomes ha messo a referto 41 presenze condite da due reti e due assist nel corso di questa stagione. Brasiliano di Rio, ha una valutazione di circa 3 milioni e ha un passato anche nel Coritiba e nel Vasco Da Gama.