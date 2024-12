Caso Franchi, il dg Ferrari: "la Firoentina può collaborare, ma va rivisto il cronoprogramma"

48 minuti fa



Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha presenziato ad un incontro in prefettura a Firenze per definire la prosecuzione dei lavori di rifacimento dello stadio Franchi e ha parlato di essi al termine dell'incontro: "Oggi è stato un incontro importante, la nostra era una priorità e volevamo capire tutti gli aspetti del progetto. Valutiamo un eventuale intervento o collaborazione per la seconda parte dei lavori, dopo il 2026."



TEMPI - "Il cronoprogramma dovrà essere rivisto, c'è la disponibilità della Lega a far giocare un paio di giornate di seguito in trasferta all'inizio dei prossimi campionati per favorire i lavori (come successo a Como e Atalanta, ndr). Vogliamo uno stadio funzionale, moderno, che permetta ai tifosi di godersi le partite. E il problema sono ovviamente i tempi, perché uno stadio dimezzato è un problema economico anche per noi. La stagione 2025/26 comincia come questa, ma capiamo se ci possono essere migliorie sulle tempistiche. "