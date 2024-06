Fiorentina, senti Nicolato: "Ne ho visti pochi come Kean, ha un grande motore"

NurPhoto via Getty Images

L'ex CT dell'Italia Under 21è intervenuto ai microfoni di Violanews dove ha parlato di Moise Kean e Nicolò Zaniolo, entrambi in orbita viola: "Zaniolo l'ho fatto esordire quando era all'Entella. Moise invece ha fatto tutta la trafile delle nazionali fin da piccolo. Loro due hanno contribuito nel mio percorso, siamo stati vice-campioni d'Europa. In under 20 non li ho avuti perché hanno bruciato le tappe subito in under 21. A me hanno dato molto, sono dei ragazzi di talento. In questi anni hanno affrontato delle esperienze, di loro ho bei ricordi e li conservo"

- "Sono due giocatori molto diversi. Zaniolo io lo utilizzavo come trequarti o mezz'ala, per me deve stare nel mezzo al campo. Ha forza, tempi di inserimento, vede la porta, è un giocatore di gamba, buone qualità tecniche e talento. Kean ha un'esplosività muscolare come ne ho visti pochi in carriera, predilige spazi, di ripartenza e non di manovra. Un attaccante che quando ha spazi è molto pericoloso, Zaniolo sa servire la palla giusta e insieme hanno fatto sempre molto bene"- "Per me lo è, chiaro che è un attaccante con certe caratteristiche. Anche a me è capitato di usarlo sull'esterno, in qualche frangente, ma molto dipende anche qual è la squadra avversaria. Può fare l'ala ma in modo diverso da uno come Sottil per esempio. Lui è sicuramente più attaccante, di ripartenza, di attacco allo spazio. Ha un motore che in pochi hanno"