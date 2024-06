Getty Images

Fiorentina, dopo Kean arriva un altro big? Cosa succede in attacco

27 minuti fa



Che la Fiorentina fosse alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione è cosa nota. E va in questa direzione la scelta di Moise Kean, pronto a vestire i colori viola già a partire da questo fine settimana. L'attaccante classe 2000 è infatti atteso a Firenze nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.



ALTRI PROFILI - La domanda che si pongono i fiorntini, però, è molto chiara: arriverà un altro grande attaccante nel corso di questa sessione di mercato? O Kean è l'uomo designato dalla società per sostenere il peso dell'attacco della Fiorentina che verrà? Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, il mercatoo dei nove potrebbe non essere chiuso a Firenze, ma solo ad una condizione. Solo nel caso in cui dovesse partire Nzola, la Fiorentina si muoverebbe per un bomber di scorta. Ma Moise Kean, nelle idee del club, è l'uomo che serviva a cui affidare il reparto d'attacco