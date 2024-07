Getty Images

Fiorentina, si muove il mercato intorno a Nico Gonzalez. Arriva la prima offerta dalla Premier

33 minuti fa



Qualcuno dice che fosse solamente questione di tempo. Ed in effetti era ipotizzabile che grandi squadre di caratura internazionale alla fine arrivassero a bussare alla porta della Fiorentina per Nico Gonzalez.



SIRENE INGLESI - L'interesse, dopo le offerte rifiutate nei mesi scorsi da parte di Leicester e Brentford, è quello del Newcastle e ne dà notizia questa mattina La Nazione. Secondo il giornale, le magpies hanno già recapitato un'offerta nei giorni scorsi, attraverso alcuni intermediari, sul tavolo della dirigenza gigliata.



CIFRE - L'offerta, si leggge, dovrebbe essere inferiore ai 42 milioni che proprio i viola rifiutarono un'estate fa, ma non è detto che non possa a breve esserci un rilancio importante. In tutto questo il Newcastle è fortemente interessato anche Michael Kayode. Situazione in evoluzione.