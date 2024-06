Fiorentina, Sorloth pista tiepida. Il sogno di mercato resta Pavlidis

Getty

Resta ancora da capire chi è il mister X che avrà l'onore e l'onere di diventare il nuovo centravanti della Fiorentina. il direttore sportivo viola Pradè è stato chiaro: serve un nuovo numero nove, ma ancora permangono dubbi su chi sarà il prescelto. Fra Retegui, Lucca, Sorloth e Pinamonti, però, alla fine potrebbe spuntarla- A spiegarlo è l'emittente Sportitalia che racconta come i viola stiano continuando a seguire il profilo di Retegui ma come il sogno di mercato sia rappresentato proprio dall'attaccante greco. Su Pavlidis, è forte l'interesse del Benfica che ha messo sul piatto 20 milioni di euro da corrispondere all'AZ Alkmaar, la Fiorentina resta alla finestra e spera che l'affare possa saltare per inserirsi in maniera decisiva.

- Più defilate rimangono le piste che portano a Pinamonti e Sorloth. Specificamente, la Fiorentina non è particolarmente attratta dalla valutazione che il Villarreal fa del suo giocatore: 30 milioni. Motivo per cui si tratta di un'ipotesi non così concreta.