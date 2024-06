Fiorentina, alta valutazione e rapporto difficile con la Fiesole: Nico Gonzalez può partire

Getty Images

Non solo il mercato in entrata, alla Fiorentina potrebbero essere attese delle sorprese anche per quello che riguarda il mercato in uscita. Ed in bilico, si legge stamani su Repubblica Firenze, c'è anche il destino di- La sua eventuale cessione, si legge, non sarebbe vissuta come un dramma da nessuno nell'ambiente viola, nonostante il ds viola Pradè abbia dichiarato che resterà quasi certamente in riva all'Arno. Se il giocatore, infatti, manifestasse l'intenzione di andarsene e se arrivasse un'offerta superiore ai 40 milioni, il ragazzo potrebbe partire. Gonzalez ha molto mercato e, all'interno della rosa gigliata, rappresenta uno dei pochi elementi su cui sarebbe possibile fare cassa per autofinanziare il mercato.

- Inoltre, il suo rapporto con la piazza non è propriamente idilliaco: "La Curva Fiesole aveva parlato di «alcuni giocatori che con un atteggiamento indegno sono complici del fallimento, dimostrando di essere uomini senza palle e senza alcun rispetto per una città e per il suo popolo». Nel mirino c’era proprio Nico Gonzalez, non apprezzato dagli ultras per come aveva “ preparato” la finale extra campo, cosa poi ribadita nella contestazione di Bergamo in occasione dell’ultima partita di campionato."