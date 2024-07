Getty Images

Fiorentina, Thorstvedt in pugno. Cifre e dettagli dell'accordo imminente

45 minuti fa



Siamo alle ultime curve nella trattativa che dovrebbe portare Kristian Thorstvedt alla corte di Raffaele Palladino alla Fiorentina. Il centrocampista, che non vuole restare in Serie B col Sassuolo, è uno degli uomini che, al pari di Aster Vranckx, la società viola ha messo nel mirino per rifondare totalmente il reparto di centrocampo. Stando a quanto riferisce stamani la Nazione, l'arrivo del norvegese a Firenze è soltanto una formalità e la chiusura potrebbe arrivare a strettissimo giro di posta.



LE CIFRE - La chiusura è attesa per una cifra di circa 6 milioni di euro di parte fissa che potrebbero diventare 7 con i bonus. DOpo l'arrivo del centrocampista neroverde, i viola si butterebbero poi a capofitto su Vranckx, con cui è già stata trovata un'intesa per quanto riguarda il contratto. SUllo sfondo restano poi i nomi di Brescianini e Bondo, che i viola continuano a seguire per un centrocampo che ha bisogno più che mai di innesti per la stagione ventura.