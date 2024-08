Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Ranieri. La nuova scadenza

Getty Images

E' tempo di rinnovi, oltre che di acquisti, in casa Fiorentina. La società viola ha infatti annunciato il prolungamento di contratto diattraverso una nota uffficiale. Dal 2013 in viola, Ranieri ha attraversato tutto il percorso delle giovanili grigliate e, dopo una serie di prestiti con alterne fortune, si è ritagliato uno spazio importantissimo sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano. Lo stesso Ranieri aveva annunciato in conferenza stampa come l'accordo per il suo prolungamento fosse stato sostanzialmente raggiunto e, oggi, è arrivata la sospirata firma.

"La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Luca Ranieri al Club violaRanieri, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, con la maglia viola ha disputato 67 partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League segnando 5 gol."Bel riconoscimento per il difensore classe '99 che avrà un ruolo di rilievo anche nella nuova difesa a tre di Raffaele Palladino. Ranieri scenderà spesso in campo nel ruolo di difensore a sinistra nel terzetto arretrato.