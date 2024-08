Il saluto di Nico Gonzalez alla Fiorentina: "Juventus mia decisione, in qualche modo tornerò sempre"

, nuovo giocatore della, ha dedicato alla Fiorentina e ai suoi tifosi un post di saluto:"Buongiorno, me ne vado ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che in questa città, che mi sono goduto ogni angolo di Firenze, la gratitudine delle persone, la loro gentilezza, mi hanno fatto sentire uno di loro. In qualsiasi professione o lavoro, nuove sfide mi attendono ma senza dimenticare la strada che ho percorso. In questa storia di tre anni ho dato tutto per portare l'ACF Fiorentina il più lontano possibile, siamo stati molto vicini a diversi successi. Me ne vado in pace con un mix di sensazioni, la gioia di continuare a andare avanti nella mia carriera e la tristezza di lasciarmi alle spalle questo club e la sua incredibile città. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni, staff medico, tecnico, magazzinieri, dirigenti e tutti coloro che sono vicini alla squadra.

Solo che durante la partita contro il Venezia, allo stadio Franchi si sono sentiti cori e grida non esattamente dello stesso tono nei confronti dell'argentino, il terzo giocatore viola che passa da Firenze alla Torino bianconera per cifre superiori ai 30 milioni di euro negli ultimi cinque anni, il quarto negli ultimi sette considerando anche Bernardeschi.