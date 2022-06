Una breve dichiarazione da capitano è quella concessa da Alessandro Florenzi, a Rai Sport dopo il pari per 1-1 ottenuto contro la Germania dall'Italia.



"La fascia da capitano una responsabilità? La responsabilità c'è quando indossi questa maglia. Dovevano dare un segnale di ripartenza, penso che ci sia stato. Tutti hanno dato qualcosa in più per onorare questa maglia. C'erano tanti giovani rispetto a Wembley, qualcuno ha pagato l'emozione, qualcuno come un piccolo veterano. Ripartiamo dalla voglia di questi giovani".