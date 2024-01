Foggia-Taranto, probabili formazioni e dove vederla in tv

Allo stadio Pino Zaccheria, il Foggia di Massimiliano Olivieri ospita il Taranto di Ezio Capuano per la gara della ventesima giornata del girone C di Serie C. Il fischio d'inizio della sfida sarà sabato 6 gennaio alle ore 16:15, a porte chiuse visto gli incidenti dell'andata a Taranto.



Il Foggia ha 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte) e nell'ultimo turno ha battuto il Monterosi 2-1. Il Taranto, invece, ha 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria dello "Iacovone" contro il Latina (2-1).



Foggia-Taranto sarà diretta da Michele Delrio di Reggio Emilia, coaudiuvato da Amedeo Fine di Battipaglia e Giorgio Ravera di Lodi. Il quarto uomo sarà Lucio Felice Angelillo di Nola.





Queste le probabili formazioni:



FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Riccardi, Carillo, Rizzo; Salines, Di Noia, Frigerio, Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin. Allenatore: Massimiliano Olivieri.



TARANTO (4-3-3): Vannucchi; Ferrara, Antonini, Riggio, Romano, Cianci, Luciani, Panico, Calvano, Fiorani, Kanoute. Allenatore: Ezio Capuano.



Dove vederla.

Il match Foggia-Taranto non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.