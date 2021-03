La legge dei grandi numeri non sorride alla Roma. I giallorossi perdono un altro scontro diretto e finiscono ko 2-1 contro il Milan, non riuscendo ad allungare sulle dirette avversarie in zona Champions. La squadra di Fonseca al momento scivola quinta in classifica. I numeri contro le ‘big’ sono impietosi da quando il tecnico portoghese siede sulla panchina capitolina. Per la Roma conquistati 16 punti su 60 a disposizione, meno di un terzo. Per quanto riguarda la corrente stagione: solo tre punti su 21 a disposizione contro Juve (1 in due partite), Milan (1 in due partite), Inter (1 punto). Poi sconfitte contro Napoli e Atalanta e Lazio.