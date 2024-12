Fonseca detta il rinnovamento: come cambia il Milan tra gennaio e giugno

Paulo Fonseca ha scelto la strada della coerenza per provare a lasciare un’eredità nella sua esperienza al Milan. Aveva promesso di non guardare il nome del giocatore ma solo la resa in allenamento prima e poi in partita. E così sta andando avanti tra mille difficoltà. Contro il Genoapartirà dalla panchina perché le sue prestazioni non sono nemmeno paragonabili a quelle offerte in passato.resterà fuori fino a quando non dimostrerà di aver recepito le linee guida del nuovo scordo e via discorrendo.Il Milan ha scelto la via di comunicare poco davanti alle telecamere. Una linea chiara ormai da mesi che non piace alla maggior parte dei tifosi, ma che va comunque rispettata. Chi si aspettava un sostegno pubblico per Fonseca dopo le dichiarazioni, clamorose, rese nel post partita di Champions League contro la Stella Rossa è rimasto dunque deluso.. Con la convinzione che, nonostante il forte ritardo sulla tabella di marcia, il percorso intrapreso porterà a un futuro importante.

- Pioli è un allenatore che fa del confronto continuo con i suoi giocatori una prerogativa del suo stile lavorativo, Fonseca parla molto meno con i suoi giocatori. Entrambi si sono resi conto che. Ecco perché è prevista una sorta di rivoluzione sul mercato tra gennaio e la prossima estate.A un osservatore attento non sarà sfuggito che nel post su Instagram chiarificatore dinon ci sia nemmeno mezzo riferimento a Fonseca, nemmeno una citazione. Il capitano rossonero non ha legato con il tecnico portoghese e andrà via sicuramente, resta da capire solo se subito o in estate. I cambiamenti nella vecchia guardia riguarderanno anche, sempre più orientato a tornare in Premier League, e, con ogni probabilità, ancheche piace, tanto, a Manchester United e Bayern Monaco. Con o senza rinnovo il francese potrebbe aver già maturato l’idea di chiudere il suo ciclo in rossonero. Nel mercato di gennaio saluterà sicuramenteche non ha legato con Paulo per ragioni meramente tecnico e tattiche. In bilico anche: a livello di disponibilità nulla da rimproverare ma entrambi sono al di sotto delle aspettative. Attenzione agli sviluppi immediati suche potrebbe dire addio già a gennaio in caso di una buona offerta.

