La Roma ha provato a soffiare Chiavelli a De Laurentiis. Secco no del Napoli

, avvocato dellaè sempre più vicino a diventare il nuovo amministratore delegato giallorosso prendendo al momento ad interim il posto diche ormai qualche giorno fa ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo dopo essere finita sotto tutela in seguito alle minacce piovute su di lei e sulla sua famiglia in seguito all'esonero die la successiva sostituzione conDalle pagine de Il Messaggero, emergono però due clamorosi retroscena di mercato che la famiglia Friedkin ha provato ad approfondire in queste intense giornate suddivise fra il caso nella Capitale e l'acquisizione in Inghilterra dell'Everton.agenzia di procuratori che ha ottimi rapporti con numerosi dirigenti e direttori sportivi a livello internazionale.

In secondo luogo, molto più importante, alla Roma è stato suggerito il profilo di, braccio destro nonché uomo di assoluta fiducia del presidente De Laurentiis che dal 2004, da 20 anni, fa parte dell'organigramma del Napoli ed è impegnato anche a livello cinematografico con la Filmauro. La trattativa però non è nemmeno partita dato lo stop immediato imposto dal patron azzurro.