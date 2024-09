Roma, scelto il nuovo ad al posto di Lina Souloukou: chi è l'avvocato Lorenzo Vitali

giallorossi.net

in cui dai vertici fino al campo da gioco è andata in scena un'autenticasi sta finalmente per chiudere e completare. L'addio aha aperto una ferita che la famiglia, nel marasma delle polemiche legate all'acquisto ufficiale dell'Everton, ha provato a sedare con il primo, da tanto tempo, intervento pubblico rivolto ai propri tifosi. Insieme all'ormai ex-bandiera e allenatore DDR nella Capitale non c'è più neanchel'ormai ex-amministratore delegato del club che, ritenuta colpevole dalla piazza della cacciata dell'uomo simbolo in panchina e della scelta dial suo psoto, si è ritrovata, sotto tutela, costretta a rassegnare le dimissioni. Un ribaltone dietro l'altro e tanta incertezza che ora i Friedkin stanno provando a placare con la scelta di unfidato a cui dare in mano la gestione del club. E questa persona, dopo un breve casting, è stata scelta all'interno dell'organigramma già presente a Trigoria.e con il passare dei giorni è diventato molto influente all'interno della trigoria amministrativa dove si è ritrovato adall'esterno, ma anche al suo interno, comprese le ormai celebri "cause di lavoro" che crearono scompiglio soltanto qualche mese fa. Per la Roma non è solo avvocato, ma ancheed era molto stimato da Lina Souloukou con cui eraLaureatosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è specializzato nella University of Chicago Law School prima di fare ritorno in Italia e entrare a Milano nello studio Liklaters Italy. Poi il passaggio nello studio legale internazionale statunitense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, uno dei "Global Elite". Da 3 anni fa parte della Roma dove ha seguito anche il percorso di acquisizione da parte della famiglia Friedkin da James Pallotta. Nel 2023 è stato votato come il "Counsel of the year nella categoria Entertainment & Sport da InHouseCommunity. Oggi il sempre più probabile salto ad un ruolo di grandissima importanza in società, con la parte sportiva che, almeno per ora, verrà lasciata nelle mani di Florent Ghisolfi.