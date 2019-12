. In Sudamerica non si parla d'altro: l'attaccante che ha trascinato il Flamengo alla vittoria della Libertadores sta seriamente pensando al suo futuro, lo fa con l'entourage e la famiglia perché. Proprio questo è il punto centrale per Gabigol: mentre il. Rigiocarsi le sue carte, essere protagonista in un campionato europeo, un pensiero che esiste ed è sempre più forte per Gabriel Barbosa.- In Sudamerica lo prenderebbero come un: tutti sono convinti della permanenza al Flamengo perché c'èrispetto ai 18/20 milioni dell'estate scorsa. In più, vincere tutto in Brasile porta Gabigol a valutare un aspetto: cosa può fare di più per il Flamengo? Può essere davvero il caso di ritentare l'opportunità in Europa?. Pensa che il suo capitolo nerazzurro sia finito, ha sentito le parole di Marotta e Conte che lo hanno messo sul mercato in maniera indiretta, non intende riprovare a convincere dove ha già fallito., senza dover cedere alle cifre al ribasso del Flamengo. La decisione arriverà dopo il Mondiale per Club: di certo, chi vorrà Gabigol dovrà pagare l'Inter e non poco.