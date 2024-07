Getty Images

Galles, Bellamy è il nuovo ct: 'Il maggior orgoglio della mia carriera'

32 minuti fa



Craig Bellamy è stato nominato oggi ct del Galles. Dopo aver indossato in 78 occasioni la maglia della nazionale, l'ex attaccante è pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa storia: "È un onore incredibile per me avere l'opportunità di guidare il mio Paese ed è il momento di maggior orgoglio della mia carriera. È sempre stato il mio sogno più grande diventare il commissario tecnico del Galles e sono pronto per la sfida. Metterò tutto il mio impegno per far crescere questa squadra e cercherò con entusiasmo di portare il calcio gallese al successo. Non vedo l'ora di iniziare con le partite della Nations League a settembre".