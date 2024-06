AFP via Getty Images

Francesconon dimenticherà facilmente la data 7/6/2024: prima la firma sul primo contratto da professionista con il Milan , poi l'incontro con uno dei suoi idoli, l'ex centravanti olandese, che ha fatto la storia del Diavolo.Entrambi presenti all'evento di presentazione del libro su Silvio Berlusconi "C'è solo un presidente" a Milano, i due sono stati protagonisti di un bel siparietto, con l'ex dirigente rossonero Adrianoche, al momento delle presentazioni, ha esclamato:, generando l'ilarità dei presenti.

“Mi sembra un buon giocatore, pieno di talento. Ma non sono solo un paio di giocatori a fare la differenze, ce ne vogliono ancora di più, 3-4-5 giocatori che insieme fanno bene. Ai nostri tempi c’erano Baresi, Maldini, Tassotti, Ancelotti, Gullit, Rijkaard, Donadoni… Tutti insieme eravamo veramente forti. Per vincere non ne serve solo uno ma almeno tre-quattro”, ha detto il Cigno di Utrecht ai microfoni dei media presenti, tra cui Calciomercato,com.