Lorenzo Pellegrini ha esordito con Rudi Garcia in panchina. Oggi il tecnico francese, in una intervista al Corriere dello Sport, ha incoronato l'attuale capitano: ​"Quanto è bravo Lorenzo! Ha tutto per essere un grande calciatore. È forte tecnicamente, è alto per essere un centrocampista e soprattutto ha una comprensione tattica non comune. Gli dici una cosa e la assorbe subito, è molto intelligente. L’aspetto in cui sta migliorando da alcune stagioni riguarda i numeri: sa fare gol e assist, è un giocatore completo".