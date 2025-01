Garnacho via dal Manchester United entro il weekend, il Napoli arriva a 60 milioni. Le novità su Amuzu

in questa finestra scossa dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain e nella quale le mire die del direttore sportivo Giovanni Manna sono rivolte ad un difensore centrale e ad un attaccante offensivo di fascia sinistra. In tal senso, sono ore molto importanti nella trattativa per convincere la Fiorentina a privarsi di Pietro Comuzzo per meno dei 40 milioni di euro richiesti dal presidente Rocco Commisso. Gli azzurri sono arrivati a 30 più bonus e confidano nella missione di ieri dell'agente del classe 2005, che ha parlato col club viola per facilitare l'uscita del suo assistito. In parallelo, il Napoli non rinuncia all'idea di farsi un altro regalo importante, a maggior ragione dopo la brusca frenata registrata per Karim Adeyemi , che ha deciso di rimanere al Borussia Dortmund fino a giugno, nonostante il club tedesco avesse un'intesa di massima con De Laurentiis.Secondo quanto rivela infatti oggi Il Mattino,del Manchester United – ieri in panchina ed entrato nel secondo tempo in occasione del successo dei Red Devils contro la Steaua Bucarest in Europa League –– frutto dell'inserimento sullo sfondo del Chelsea –Una cifra che, a pochi giorni dalla conclusione delle trattative, soddisferebbe lo United, che nelle settimane scorse ha sondato più possibilità per il suo assistito – nonostante anche ieri sera l'allenatore Ruben Amorim abbia palesato il desiderio di continuare a lavorare con l'argentino classe 2004 –Una situazione particolare e non di semplice gestione con un presidente come De Laurentiis, che offre a Garnacho un contratto importante, da 4 milioni di euro netti più bonus a stagione, ma che raramente scende a patti coi “capricci” degli agenti. Eppure, che qualcosa stia bollendo in pentola lo conferma una testata prestigiosa ed autorevole in Inghilterra come The Independent, che nelle scorse ore si è lanciata in maniera chiara, parlando di– per questioni legate al Fair Play Finanziario –: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Belgio, il tentativo del Gremio di convincere il ragazzo non è andato a buon fine e sia il suo entourage che il club di appartenenza spingerebbero per la squadra di Conte.