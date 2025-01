Il Napoli batte anche la Juventus e avanza nelle quote scudetto: solo l'Inter davanti alla squadra di Conte

Getty Images

La vittoria delnel big-match contro la- la settima consecutiva in campionato – permette alla squadra di Antonio Conte di mantenere la vetta in solitaria. Nelle quote scudetto, infatti, il quarto tricolore dei partenopei scende a 2,20, rispetto al 3,20 di due settimane fa dietro solo l'Inter ancora favorita nella corsa al titolo. I nerazzurri campioni d'Italia sono sempre in pole a 1,80, dopo lo 0-4 di Lecce, terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, confermando il gap di tre punti (ma con una partita da recuperare) dalla capolista.L’unico rivale credibile resta l'Atalanta di Gasperini, tornato alla vittoria a Como: il primo tricolore della Dea è in lavagna a 11 suQuote "siderali" in caso di titolo a una squadra diversa da Inter, Napoli o Atalanta. La Juventus tricolore, reduce dalla prima sconfitta in campionato, è fissata a 151 su bet365, davanti a Lazio, Milan e Fiorentina, proposte tutte a 251.