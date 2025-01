Juventus, nuovi contatti con Adeyemi: idea per giugno, il Napoli si allontana

Latorna alla carica per. Dopo i primi sondaggi avvenuti già verso la fine della scorsa estate, quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli provò a portarlo a Torino prima di chiudere i colpi Conceiçao e Nico Gonzalez, i bianconeri hanno nuovamente intensificato i contatti con l'attaccante del Borussia Dortmund che in questa finestra invernale di calciomercato è stato a lungo trattato dal Napoli.L'esterno offensivo classe 2002, da sempre uno dei prospetti più interessanti nel ruolo di ala offensiva eper la grande capacità di sacrificio mostrata anche nella passata annata culminata con la sconfitta nella finalissima di Champions League,e vuole aspettare che arrivi per lui un'offerta più importante, soprattutto a livello salariale, per fare un upgrade rispetto all'attuale contratto che scadrà con i gialloneri il 30 giugno 2027.

L'attaccante tedesco di origini nigeriane, ma vuole essere protagonista nella scelta del proprio destino e, di conseguenza, è pronto ad aspettare la fine della stagione per avere molto più margine di trattativa. In quest'ottica, come riportato da Sportitalia, vanno registrati itornata sì alla carica per lui, ma con la prospettiva di portarlo a Torino, possibilmente entro l'inizio del Mondiale per Club nella prima mini-finestra che si aprirà a inizio giugno. L'idea è concreta, i contatti anche, la concorrenza della Premier e i suoi ricchi stipendi sono il punto di domanda più importante.