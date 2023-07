Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo l'amichevole disputata e vinta oggi. Tanti i temi trattati, legati soprattutto al mercato."Muriel e Zapata in tanti li danno per partenti, prima di privarmi di giocatori del genere io ci penserei, hanno classe e qualità. Devono stare molto bene fisicamente, se stanno bene fisicamente sono giocatori molto forti. È facile dire che hanno segnato 5 gol in due nell’ultima stagione, ma in passato ne facevano 40 quando eravamo competitivi e vicino alle big. Ho fiducia e speranza nei loro confronti, spero di poterli rivedere ai quei livelli. Chiaramente il tempo passa e i giocatori non sono macchine"."Non ho parlato di futuro con lui. Io rimarrei all'Atalanta, ma se iniziamo a parlare di certe cifre... Lui si sta allenando bene, è un ragazzo di lavoro. Penso che stia molto bene qui. L'ambizione dei giocatori poi è un’altra cosa. Io ho un’altra età, posso permettermi di fare altre scelte di vita"."Quello che penso io è che non vada bene che siano loro i due portieri, perché entrambi meritano di giocare: Musso è molto forte, anche se non ha avuto una buona stagione, Carnesecchi è in crescita. Non so chi accetterebbe di fare il secondo all'altro. Faremo 50 partite, vero, ma se ne fan 25 a testa son scontenti entrambi. Tutti e due ambiscono a voler giocar molto di più. Il mercato non dà soluzioni, io guardo il campo, nient’altro. Ho rispetto di entrambi. Se non c’è altra soluzione che tenerli, ci vorrà intelligenza e testa per ragionare, altrimenti dopo un po' cominciano i casini"."È presto per dare giudizi. Adopo e Kolasinac sono arrivati a zero: il primo lo stiamo studiando e mi piace anche per atteggiamento, vedremo che sviluppi può avere. Kolasinac lo conosciamo, ha grande esperienza. Bakker è stato un investimento importante. In questo momento è quello un pochino più in difficoltà, forse anche per questioni di lingua"."Preferisco non perdere nessuno. Dipende, sono situazioni che vanno al di fuori. Di tanti giocatori che sono andati via con grandi plusvalenze mi è sempre dispiaciuto, ma me ne facevo anche una ragione. L'Atalanta ha bisogno di fare questo, a differenza delle altre big non riesce a trattenere, la differenza grossa con le big è che quando ti arriva un'offerta molto importante siamo costretti a vendere e ripartire. Al 31 agosto tireremo le somme. Abbiamo bisogno di ampliare un po’ la rosa rispetto alle stagioni passate, non so poi come lo si farà, magari anche solo qualche ragazzo giovane o elementi di ritorno da prestiti. Sicuramente la società ha tutte le intenzione, si sta muovendo molto, la volontà c'è".