L'infortunio occorso a Marko Pajac, la cui stagione è di fatto già terminata a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio e del successivo intervento chirurgico per ricostruirlo, costringe il Genoa a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra.



Il buco lasciato dall'esterno croato è stato del resto già sottolineato in almeno un paio di circostanze dal tecnico rossoblù Alexander Blessin. Un chiaro messaggio indirizzato ai vertici in societari in vista dell'apertura della sessione invernale del mercato.



Messaggio che la dirigenza sembra aver recepito e che soprattutto sembra voler assecondare, tanto da aver già cominciato a sondare possibili soluzioni. Tra queste spicca anche il nome di Paolo Gozzi, ventunenne di scuola Juventus già di proprietà del Grifone ma attualmente in prestito al Cosenza. Secondo quanto scrive stamane il Secolo XIX il giocatore potrebbe essere richiamato alla casa madre già a gennaio, permettendo al Genoa di trovare una soluzione immediata e a costo zero.