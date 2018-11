C'è anche lo splendido pallonetto di Goran Pandev al Verona, segnato lo scorso 23 aprile, nella lista dei cinque gol in corsa per la rete più bella siglata nel corso dell'ultimo campionato.



Per mettere le mani sul premio assegnato dall'Associazione Italiana Calciatori che verrà consegnato il prossimo lunedì sera a Milano, il fantasista macedone del Genoa dovrà battere la concorrenza di Brignoli, Suso, Duvan Zapata ed Icardi, tutti giocatori curiosamente accomunati da un passato calcistico a Genova.



Per Pandev, comunque vada, questa candidatura è l'ennesima attestazione di un talento senza età: “Fa piacere essere in corsa - ha raccontato il diretto interessato al sito del Genoa - Notando il portiere avanzato rispetto alla linea di porta, non ci avevo pensato un attimo e, con una specie di ‘scavetto’, come si dice in gergo, avevo colpito il pallone imprimendo una parabola a effetto”.