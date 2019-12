Ci sono molti modi per approcciarsi alla gara più delicata dell'anno. Il Genoa che sabato sera affronterà il derby-salvezza con la Sampdoria lo farà probabilmente in quello peggiore.



Scoraggiato da risultati deludenti e da una classifica che in questo momento lo condannerebbe alla retrocessione, il Grifone arriva alla stracittadina con la necessità di vincere per interrompere due lunghi tabù: quello con i tre punti in campionato, che mancano ormai da 45 giorni, e quello ancora più lungo con il successo contro i blucerchiati, evento che non si verifica dalla primavera 2016.



Se la condizione mentale non sarà quindi per forza di cose quella ideale, non certo migliore sarà quella tecnica, viste le molte assenze a cui dovrà sopperire Thiago Motta. Agli infortunati di lungo corso Zapata e Kouame si aggiungeranno infatti gli squalificati Agudelo e Pandev, due degli più in forma del recente periodo.



Le espulsioni rimediate dal colombiano e dal macedone contro il Lecce li costringeranno a saltare il derby ma soprattutto costringeranno il tecnico italo-brasiliano a dover fare i salti mortali per sopperire alle assenze di quattro potenziali titolari proprio nella gara più delicata della stagione.