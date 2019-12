È terminato con un mese di anticipo il 2019 di Cristian Zapata.



Il difensore colombiano del Genoa, già assente sabato sera contro il Torino, è rimasto vittima lo scorso venerdì di una lesione muscolare che lo costringerà in infermeria almeno fino all'avvento del nuovo anno.



Oltre alla sfida di Coppa Italia di domani sera contro l'Ascoli, l'ex milanista salterà certamente anche le ultime tre gare di campionato prima della pausa natalizia. Niente Lecce, Sampdoria e Inter, quindi per Zapata che potrebbe rivedere il campo solamente contro il Sassuolo, il prossimo 5 gennaio o più probabilmente la settimana successiva con il Verona, nell'ultimo turno del girone d'andata.



Una notizia tremenda per Thiago Motta, già alle prese con una situazione di classifica inquietante e una crisi di risultati che nelle ultime cinque giornate ha portato appena due punti ai rossoblù.