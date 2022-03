Tra i molti beneficiari della cura Blessin in casa Genoa c'è anche Milan Badelj, apparso letteralmente trasformato con l'arrivo del tecnico tedesco sulla panchina rossoblù.



Una metamorfosi riconosciuta dallo stesso centrocampista croato: “In tanti abbiamo cambiato marcia - ha ammesso l'ex Fiorentina a Repubblica - solo così è stato possibile riuscire a reinserirsi nella lotta per la salvezza. Quello che succede in campo non è casuale ma è la conseguenza di tutto quello che ti sta intorno. Se la situazione generale è confusa, poi è normale che i risultati non siano quelli sperati“.



Badelj ha poi parlato del futuro suo e della squadra “Ai tifosi rispondo secco: il Genoa non retrocederà. E comunque io ho ancora un anno di contratto e dalla mia casa di Albaro non vado via”.