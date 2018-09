Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che i liguri giocheranno contro il Sassuolo.



Queste le sue dichiarazioni: "Non è facile giocare contro squadre che hanno un bravo trequartista in campo, come Empoli o Sassuolo. Bisogna stare corti e a turno lo prenderà in consegna o un difensore o il centrocampista centrale che si abbassa. La squadra ha buoni livelli di corsa. A noi interessano anche profondità, semplicità e velocità. Mi aspetto una prestazione corale, con grande attenzione nelle due fasi di gioco. La vittoria contro un ottimo Empoli ci ha dato soddisfazione, siamo ancora all'inizio e bisogna cercare sempre di fare meglio. Sentiamo la fiducia dell'ambiente e dei tifosi. Più o meno, non tenendo conto delle ultime quattro partite dello scorso campionato, il Genoa ha mantenuto un passo da Europa League. Lapadula? È un giocatore di straordinaria importanza. Non si risparmia mai. Gli attaccanti devono ancora migliorare tatticamente. Kouamé e Piatek sono calciatori di straordinario interesse. Il Sassuolo è società forte. La squadra ha mantenuto la sua identità e la spina dorsale formata da calciatori che giocano lì da molti anni. Nel panorama del calcio italiano è una piacevole eccezione infatti raramente fa fatica in campionato".