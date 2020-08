Il Genoa aspetta di conoscere il futuro di Gianluca Lapadula. Il Lecce può riscattarlo per 9 milioni di euro, ma la pista, con la retrocessione, si è raffreddata. Come scrive il Corriere dello Sport, per l'ex Milan c'è la fila: Benevento, Torino, Parma e Cagliari sono interessate.