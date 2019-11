A due mesi e mezzo dalla prima e ultima volta Andrea Favilli potrebbe trovare domani contro il Torino un porto nell'undici titolare del Genoa.



Il possente centravanti pisano, reduce dall'ennesimo infortunio della sua breve e sfortunata carriera, lunedì scorso è tornato a tutti gli effetti a disposizione di Thiago Motta, giocando alcuni minuti nel finale della gara con la Spal.



Un test importante per lui che potrebbe valere come prova generale in vista del futuro. Un futuro che potrebbe iniziare già domani qualora l'allenatore del grifone decidesse di affidargli il peso dell'attacco rossoblù schierandolo come prima punta al posto di Pinamonti.



Se anche coi granata, tuttavia, Favilli dovesse partire dalla panchina, con ogni probabilità il suo momento scocchera tre giorni più tardi, ossia martedì, quando a Marassi arriverà l'Ascoli nel quarto turno di Coppa Italia.