La firma sul contratto che fino al prossimo giugno dovrebbe legare per la terza volta Miguel Veloso al Genoa non è ancora arrivata. Tutto lascia supporre che l'operazione ritorno possa concretizzarsi nei primi giorni della prossima settimana.



Nel frattempo però il centrocampista portoghese continua ad allenarsi per i fatti suoi in quel di Pegli anche se ieri la sua preparazione ha dovuto subire un'inaspettata battuta d'arresto.



Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica , Veloso che non gioca una partita della scorsa primavera sarebbe fermo ai box a causa di un affaticamento muscolare. Un piccolo guaio fisico, molto probabilmente figlio dell'intensa mole di lavoro eseguita nelle ultime settimane, che non dovrebbe compromettere la buona riuscita della trattativa in essere con il Grifone.