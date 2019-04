Sarà un Genoa con pochissime alternative a centrocampo quello che domenica farà visita alla Spal in una delicata sfida salvezza.



Tra infortuni e squalifiche Cesare Prandelli dovrà infatti rinunciare a ben tre uomini di mediana, avendo a disposizione appena quattro. Scelte dunque praticamente obbligate per il tecnico bresciano, almeno in mezzo al campo. Lo stop per un turno imposto dal giudice sportivo ha Miguel Veloso riproporrà Ivan Radovanovic in cabina di regia, così come l'infortunio di Stefano Sturaro permetterà a Esteban Rolon di ritrovare una maglia dal primo minuto. Il terzo posto se lo giocheranno Lukas Lerager e Daniel Bessa, con il danese favorito sull'italobrasiliano, il quale tuttavia potrebbe partire titolare nel caso Prandelli optasse per uno schieramento più offensivo.