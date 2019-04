"Siamo stati penalizzati tanto dagli arbitri, forse siamo la squadra con meno rigori e più cartellini rossi in A. Spero ci sia un cambiamento, il Genoa merita rispetto. Poi è normale che possano sbagliare anche loro". A parlare è il capitano del Grifone Mimmo Criscito che a margine della presentazione dell'iniziativa "Facciamo squadra per Genova", avvenuta oggi in Comune, ha spiegato il suo punto di vista della difficile situazione del collettivo rossoblù mettendo nel mirino soprattutto le direzioni di gara.



Criscito ha avuto modo di dire la sua anche sulla rinnovata fiducia concessa dalla società a Cesare Prandelli: "Quando non arrivano i risultati è normale che il presidente pensi di cambiare allenatore, però penso che abbia fatto la scelta giusta confermando Prandelli. Il mister ci conosce bene, mancano cinque partite e sono sicuro che con le nostre forze ce la faremo. Adesso un solo punto può fare la differenza".