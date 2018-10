Ai margini di un evento di marketing il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha rilasciato una lunga intervista a TeleNord toccando tutti i temi dell'attualità rossoblù. A cominciare dalla vittoria di Frosinone: " E’ stato importante vincere, venivamo da due ko fuori, abbiamo giocato bene. Il rigore per loro non c’era siamo comunque soddisfatti perché abbiamo fatto una buona gara. Ora contro il Parma, sarà una bella sfida: loro sono in un buon momento, dobbiamo essere uniti, giocare da squadra e vincere".



Ora testa al Parma, prossimo avversario di campionato, che domenica arriverà a Marassi senza Inglese e Gervinho: "Vediamo mancano ancora 3-4 giorni e possono ancora recuperare, giocheranno comunque in undici e sono in un buon momento".



Dopo alcuni sbandamenti iniziali il modulo giusto del grifone sembra essere il 3-4-1-2?: " Abbiamo fatto bene, per noi Pandev è importante che si muove tra le linee, fa un ottimo lavoro sia in fase difensiva che offensiva. Da terzo di difesa riesco anche a spingermi in avanti, è diverso dal fare la fascia ma se il mister lo dovesse chiedere ancora, lo rifarei".



Alcune considerazioni su due nuovi acquisti: "Piatek è un grande giocatore, si vedeva già in estate che gli piaceva fare gol. Mentre esultavamo al primo gol ci diceva che per lui è facile. Noi dietro siamo sicuri che fa gol, spero non perda questa continuità e che segni tanto. Sandro? Parliamo di un top player che ha giocato in grandi squadre, ha grande esperienza. Non è al massimo della forma ma a Frosinone ha fatto un’ottima partita salvando anche il gol del 2-2".