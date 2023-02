A due giorni dalla sfida del Tardini tra Parma e Genoa, il difensore dei rossoblù, Mimmo Criscito, ha parlato dell'incrocio valida per il 23° turno di Serie B ai microfoni di DAZN: “Questo è un campionato difficile, ci sono grandi squadre e grandi calciatori. Una di questa è il Parma che ha giocatori come Vazquez che hanno giocato ad altissimi livelli. Sappiamo che per noi sarà una partita difficilissima perché loro arrivano dalla sconfitta du Cosenza. Saranno arrabbiati ma noi dobbiamo farci trovare pronti".



A proposito di grandi calciatori, impossibile per Criscito non ricordarsi di Gigi Buffon, suo compagno ai tempi della Nazionale e della Juventus: “Gigi è una leggenda, ha dato e sta dando tantissimo al calcio“.