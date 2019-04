Il Genoa si approccia alla 120a edizione del Derby della Lanterna con un grosso dubbio: con quale schema tattico Cesare Prandelli schiererà i rossoblù?



I rientri di Romero e Zukanovic, squalificati domenica scorsa a Napoli, al centro della difesa lascerebbero pensare ad un ritorno del 4-4-2, il modulo che con alcune varianti è stato portato avanti fin dall'inizio del girone di ritorno. Proprio la gara del San P eaolo tuttavia, giocata in piena emergenza difensiva, ha suggerito che forse per il Grifone l'antica retroguardia con tre soli elementi sembra dare più garanzie. Un'indicazione che per il tecnico genoano rischia di trasformarsi in un complicato dilemma in vista della gara più sentita della stagione, quella che il Genoa non vince da ben 3 anni.