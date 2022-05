Salutata la serie A con il suo Genoa, Mattia Destro potrebbe ritrovare subito il massimo campionato nazionale.



Il contratto dell'attaccante marchigiano con il club rossoblù è ormai prossimo alla scadenza, fissata al 30 giugno, e difficilmente si arriverà ad un rinnovo, anche a causa della retrocessione del Grifone.



Come detto però Destro potrebbe trovare presto un nuovo alloggio in A. Sul suo conto hanno infatti già chiesto informazioni le due neopromosse, Lecci e Cremonese, entrambe alla ricerca di un centravanti di esperienza con cui affrontare il ritorno in massima categoria.